Des avocats espagnols intentent un procès contre Puigdemont

Abus de position dominante, désobéissance à la justice, mutinerie: tels sont les crimes imputés au président de la Généralité de Catalogne Carles Puigdemont par un groupe d'avocats espagnols qui ont intenté un procès à son encontre devant la Cour suprême de Catalogne.

«Nous devons mener une enquête, engager des poursuites judiciaires et condamner tous ceux qui sont responsables de violations de la Constitution espagnole», a déclaré l'un des auteurs de la plainte Angel Bordas dans un entretien accordé à Sputnik.

Denuncia interpuesta en la Sala de lo Penal del TSJ de Cataluña contra el Presidente de la Generalitat por diversos delitos. @respetoand pic.twitter.com/DQNh2Tuoul — ANGEL BORDAS (@CHAPYBORDAS) 11 октября 2017 г.

​«On ne peut pas enfreindre les règles et exiger ensuite le dialogue, cela relève du chantage», estime l'interlocuteur de l'agence.

© REUTERS/ Javier Barbancho Madrid avertit Puigdemont contre toute démarche «irréversible» en Catalogne

Lors du référendum d'autodétermination organisé en Catalogne le 1er octobre, plus de 90% des électeurs ont voté pour l'indépendance de la région. Le taux de participation au scrutin, non reconnu par Madrid et émaillé de violents heurts avec les forces de l'ordre, s'est établi à 43,03%.

La semaine dernière, lors d'une séance plénière du parlement catalan, Carles Puigdemont a demandé un mandat pour proclamer l'indépendance de la province, tout en proposant de «suspendre» cette déclaration pour créer les conditions favorables à un dialogue avec Madrid.

Lundi, M.Puigdemont a adressé une lettre au chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy dans laquelle il proposait un délai de deux mois pour négocier sur l'indépendance de la région. Le gouvernement a peu après estimé que l'exécutif catalan «n'avait pas apporté les clarifications demandées» quant à la proclamation de son indépendance.