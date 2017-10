Les éventuelles tentatives de Trump de «détruire» la Corée du Nord vouées à l’échec?

Les menaces proférées par Donald Trump à l'égard de la Corée du Nord relèvent d'un manque d'expérience politique, estime le président de l'Assemblée consultative iranienne Ali Larijani.

«Il (Trump, ndlr) a promis de détruire totalement la Corée du Nord. On voit bien que ce sont des propos inexpérimentés et non pondérés. Le monde, dans son état actuel, ne permettra à personne de le faire», a déclaré M.Larijani devant les journalistes à l'Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) qui a lieu à Saint-Pétersbourg.

Il a également recommandé de «ne pas prendre trop au sérieux» les déclarations du dirigeant américain. Toujours d'après le chef du parlement iranien, M.Trump n'a pas de «poids politique», ce qui produit un effet sur la position des États-Unis sur la scène internationale.

Fin septembre, lors de son premier discours devant l'Assemblée générale de l'Onu, Donald Trump a menacé de «détruire totalement» la Corée du Nord, affublant son dirigeant Kim Jong-un du surnom de «Rocket Man» («homme-fusée»), «embarqué dans une mission-suicide pour lui et son régime».

En réponse aux déclarations de M.Trump, Pyongyang a évoqué la possibilité d'un essai de bombe H d'une puissance sans précédent dans l'océan Pacifique.