Quel avenir pour les relations entre Moscou et Pyongyang après les sanctions?

La coopération économique et commerciale entre la Russie et la Corée du Nord va se poursuivre dans les limites autorisées par la résolution du Conseil de sécurité de l’Onu et par le décret présidentiel, a annoncé le ministre russe du Développement de l’Extrême-Orient, Alexandre Galouchka, en marge du Festival international de la jeunesse.