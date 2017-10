«On m’a revendue 12 fois», récit d’une prisonnière de Daech

Une jeune femme de 21 ans a passé trois ans entre les mains des djihadistes. Revendue 12 fois et constamment violée et battue, elle rêve désormais de se venger.

La Yézidie N. M. Shemli, kidnappée il y a 3 ans par Daech de Sinjar (en Irak) et récemment sauvée lors de l'opération de Mossoul, a confié à Sputnik les horreurs de sa captivité.

La jeune femme de 21 ans vit actuellement dans un camp de réfugiés dans le nord de l'Irak. Ses trois frères et 15 autres parents sont toujours emprisonnés par Daech.

© AFP 2017 Christophe Simon Trois ans après la prise de Sinjar, des milliers de Yézidis toujours aux mains de Daech

La femme a été enlevée par les terroristes le 14 août 2014, lors d'une attaque contre Sinjar. Sa famille a tenté de se sauver à bord de deux voitures, mais en vain. Puis plusieurs Yézidis ont été exécutés sous leurs yeux. Plus tard, la famille a été divisée, les femmes et les filles yézidies, dont N. M. Shemli, ont été logées dans une école. Les terroristes leur ont proposé un choix: ou bien devenir musulmanes ou bien se faire tuer ou vendre. Les femmes ont refusé de se convertir dans l'islam. Une fille de 17 ans a alors été décapitée.

Plus tard, à Mossoul, la jeune femme a été 12 fois revendue par des djihadistes de Daech. Ses «maîtres» la violaient et la battaient. Leurs femmes la réduisaient également à l'esclavage. Plusieurs de ses «maîtres» ont été tués au cours des hostilités.

© AP Photo/ Khalid Mohammed Sur les traces de Daech: les charniers de Yézidis en Irak

Le 4 juillet 2017, l'armée irakienne a effectué une opération à Mossoul , et la jeune femme en a profité pour s'évader. Les militaires irakiens ont appelé son père qui est venu la chercher. Mais ses frères sont toujours retenus par les terroristes et personne n'a de leurs nouvelles.

N. M. Shemli a passé trois ans entre les mains des djihadistes. Elle dit avoir toujours voulu tuer les terroristes qui la battaient et la violaient sans cesse. Mais elle n'avait pas d'armes et n'avait aucun endroit où se cacher. Elle a songé de nombreuses fois à se suicider, mais a changé d'avis en se souvenant qu'hormis sa sœur et elle, presque personne de sa famille n'avait survécu. En outre, elle pense devoir vivre pour pouvoir un jour se venger.