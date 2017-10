Une milice irakienne entre dans Sinjar sans résistance kurde

L'offensive de Bagdad contre le Kurdistan irakien se poursuit: une unité des milices chiites pro-gouvernementales, les Hachd al-Chaabi, s'est emparée de la ville de Sinjar sans aucune résistance des Forces peshmerga, a annoncé la chaîne de télévision Al Jazeera, citant des sources dans l'administration de la ville.

© REUTERS/ Stringer Daech prend deux villages dans la province de Kirkouk

Selon les sources, plusieurs groupes armés de Peshmerga du Kurdistan irakien ont reculé dans les montagnes alors que d'autres s'apprêtent à le faire. Dans le même temps, la milice irakienne n'a pas demandé aux combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) de quitter la ville. Les drapeaux du parti n'ont pas encore été retirés du siège du PKK.

Lundi, les militaires irakiens et les milices chiites pro-gouvernementales, les Hachd al-Chaabi, ont lancé une offensive dans la province de Kirkouk et ont repris aux Peshmerga, pratiquement sans résistance, plusieurs sites pétroliers, une base militaire et le chef-lieu de la province, la ville de Kirkouk.

Le conflit entre Bagdad et la région autonome kurde au sujet de l'appartenance de la province disputée de Kirkouk s'est aggravé après la tenue, le 25 septembre, du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien organisé sans l'accord de Bagdad.

La population de la région autonome a voté à plus de 92% en faveur de son indépendance.