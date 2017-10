Las Vegas: le gardien qui avait détecté l’emplacement du tireur a mystérieusement disparu?

Jesus Campos, un gardien de casino non armé, a été la première personne à avoir détecté la chambre d'hôtel où logeait l'auteur de la fusillade de Las Vegas. Actuellement, personne ne peut le retrouver.

C'est l'agent de sécurité Jesus Campos qui avait détourné l'attention du tireur de Las Vegas Stephen Paddock et mené les policiers vers sa chambre. Il était prévu que le gardien devait briser son silence médiatique après l'attaque de Las Vegas, mais la veille des interviews fixées, il a disparu, a déclaré David Hickey, le président du syndicat Union internationale de la police, de la sécurité et des pompiers des États-Unis (SPFPA) auquel appartenait Jesus Campos, annonce The Independent.

«En ce moment, je me demande où se trouve mon membre et quelle est sa condition. C'est très inhabituel. J'espère que tout va bien pour lui», a déclaré M.Hickey ajoutant que le syndicat informera les médias dès que le gardien refera son apparition.

M.Hickey avait auparavant annoncé que Jesus Campos avait réussi à détourner l'attention du tireur en essayant d'ouvrir la porte et d'entrer dans la chambre. Toutefois, Stephen Paddock a tiré à travers la porte et blessé l'agent de sécurité.

Blessé à la jambe droite, Jesus Campos avait alors transmis par radio au poste de commande du casino son emplacement et le numéro de la chambre où se trouvait Paddock. Cette information, transmise à la police, a permis peu après de neutraliser le tireur, indique le shérif Joe Lombardo.

Les médias et le public américains le considèrent comme un héros, notant que s'il n'avait pas détourné l'attention du tireur, le nombre de victimes aurait pu être encore plus élevé.

Une fusillade a éclaté le 1er octobre pendant le festival de musique country Route 91 Harvest, qui réunissait quelque 22.000 personnes sur un terrain situé entre l'aéroport et l'hôtel-casino Mandalay Bay de Las Vegas. L'homme, qui a ouvert le feu depuis le 32e étage de l'hôtel-casino, a tué 58 personnes et en a blessé plus de 520 autres.

Le tireur a été identifié comme étant Stephen Paddock, 64 ans, habitant de la ville de Mesquite, située au nord-est de Las Vegas. Il était connu des autorités locales mais pas des services de la police fédérale. Les forces de l'ordre ont trouvé une dizaine d'armes à feu dans sa chambre d'hôtel.