Xi Jinping appelle chacun à «renoncer à la mentalité de la guerre froide»

Les peuples de tous les pays devraient renoncer à la mentalité de la guerre froide et abandonner la politique de la force, les différends devraient être résolus par le biais des dialogues et des consultations, prône le Président chinois Xi Jinping.

Le chef de l'État chinois Xi Jinping est d'avis que tout le monde devrait maintenant réviser ses convictions et avancer ensemble pour créer une nouvelle sorte de société en renonçant à la mentalité de la guerre froide.

«Nous appelons les gens de tous les pays à construire une communauté de destin commun de l'humanité à l'aide des efforts conjoints… Nous devons nous respecter les uns les autres et mener des consultations sur un pied d'égalité, avec la détermination ferme de renoncer à la mentalité de la guerre froide et à la politique de la force», a dit Xi Jinping lors d'un discours à la séance d'ouverture du 19e Congrès du Parti communiste chinois.

© Sputnik. Mikhail Klimentiev Vladimir Poutine et Xi Jinping échangent des cadeaux en marge du sommet des BRICS

Il a notamment souligné la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles approches dans des relations internationales «fondées sur le dialogue et le partenariat, et non sur la confrontation et une pensée de bloc».

«Les différends et les désaccords devraient être résolus par le dialogue et les consultations», a conclu le dirigeant chinois.