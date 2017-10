Les milieux d’affaires allemands résolus de poursuivre le projet Nord Stream

Selon le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov, les participants au projet Nord Stream sont résolus à poursuivre le projet en dépit de tous les facteurs extérieurs.

«Les entreprises qui sont engagées d'une façon ou d'une autre dans Nord Stream ont exprimé leur intention de poursuivre leur participation. Elles ont exprimé l'espoir que rien ne les en empêcherait: ni les facteurs extérieurs, ni les facteurs imposés artificiellement et contrairement aux règles de la concurrence, ni n'importe quels autres», a-t-il annoncé à l'issue de la rencontre de Vladimir Poutine avec des représentants des milieux d'affaires allemands.

© AP Photo/ Virginia Mayo Nord Stream 2: la plupart des pays de l'UE favorables à des négociations avec Moscou

Le projet Nord Stream 2 prévoit la construction de deux tuyaux de gazoduc reliant le littoral russe à l' Allemagne , via la mer Baltique . Sa capacité totale sera de 55 milliards de mètres cubes par an. Le chantier doit être terminé avant fin 2019 et le coût du projet est évalué à 9,9 milliards d'euros. La nouvelle conduite doit passer à côté de Nord Stream.