Les terroristes envisageraient de répéter le 9/11

«Les organisations terroristes, qu'il s'agisse de Daech ou d'autres, veulent perpétrer une grande explosion comme ils l'ont fait le 11 septembre 2011. D'après les renseignements dont nous disposons, ils veulent abattre un avion», a déclaré Elaine Duke lors d'une prise de parole à l'ambassade américaine à Londres, citée par le quotidien The Daily Mail.

À l'en croire, Daech traverserait actuellement une période de transition durant laquelle les djihadistes devraient «assurer un financement fiable, continuer à être en vue et maintenir leurs effectifs actuels, si bien qu'ils se limitent à des attaques de petite envergure».

Le 9 septembre dernier, la Chambre des représentants, chambre basse du Congrès des États-Unis, a voté une loi autorisant les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 à réclamer en justice des dommages et intérêts à l'Arabie saoudite. Et alors que le Président américain Barack Obama avait bloqué cette loi en soulignant qu'elle «aurait un impact néfaste sur la sécurité nationale des États-Unis», le Parlement américain a voté pour passer outre le veto présidentiel contre cette loi.

© AFP 2017 Seth Mcallister 9/11 le Pearl Harbor du XXIe siècle 16

Quinze des 19 auteurs des attentats du 11 septembre à New York et Washington étaient Saoudiens. L'attaque avait été commanditée par Al-Qaïda, et aucune enquête américaine n'a jusqu'à présent conclu à un soutien des autorités saoudiennes. Une commission du Congrès américain a rendu public en juillet un passage longtemps resté secret du rapport d'enquête officiel de 2002 sur les attentats, qui examinait d'éventuels liens entre les auteurs des attaques et les autorités saoudiennes.

Le 11 septembre 2001, des terroristes avaient détourné plusieurs avions de ligne pour attaquer les tours du World Trade Center à New York et le siège du Pentagone. Les attaques, qui ont fait environ 3.000 morts, ont été revendiquées par l'organisation djihadiste sunnite Al-Qaïda, fondée par Oussama ben Laden. Fils d'une riche famille saoudienne, Oussama ben Laden avait été déchu de sa nationalité en 1994. Il a été tué le 2 mai 2011 par les Forces spéciales américaines dans sa résidence d'Abbottabad, au Pakistan.