Des djihadistes prisonniers à Alep expliquent ce qui les retenait parmi les terroristes

Trente terroristes ont quitté les régions contrôlés par les djihadistes et se sont constitués prisonniers auprès de l'armée syrienne dans le nord-est de la province d'Alep, et ce avec la médiation du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Selon un des terroristes qui se sont rendus à l'armée syrienne, les djihadistes les avaient obligés à prendre les armes.

© Sputnik. Morad Saeed 120 membres de l’Armée syrienne libre amnistiés par Damas à Alep

«Les djihadistes du Front al-Nosra ne nous laissaient pas partir. Pendant plusieurs années nous vivions à côté d'eux et ils nous obligeaient à travailler pour eux. Mais à présent, ils sont à bout de forces et ils nous ont donné des armes pour nous forcer à faire la guerre. On ne pouvait plus attendre et nous nous sommes enfuis à la tombée de la nuit», a-t-il raconté.

Sur la demande des autorités syriennes, les représentants du Centre russe pour la réconciliation ont raccompagné les prisonniers à Alep où ils devront remplir des déclarations visant à normaliser leur statut.