L'Australie alarmée par la montée de l'espionnage

Les services spéciaux des autres pays font preuve d'un intérêt accru vis-à-vis de l'Australie, a annoncé le journal Sydney Morning Herald se référant à l'agence australienne de renseignement (ASIO).

Selon le PDG de l'agence, Duncan Lewis, un nombre accru d'espions étrangers a tenté d'obtenir des informations importantes appartenant à l'État ou à des corporations.

© AFP 2017 Thomas Samson Australie: un plan pour contrer les attentats à la voiture-bélier

«Les services de renseignement étrangers ont tenté d'obtenir l'accès aux informations confidentielles ou classées top-secrètes concernant les alliances et les partenariats de l'Australie, notre position concernant la diplomatie internationale, les domaines économique et militaire, notre énergie et nos ressources minérales, nos innovations», a indiqué le responsable dans son rapport annuel.

Il a également noté que les services spéciaux tentaient en secret de «former l'opinion publique, celle des médias et des fonctionnaires de l'État en vue de promouvoir leurs propres intérêts».

Auparavant, Pékin avait accusé Canberra d'avoir organisé un réseau d'espionnage sur son territoire ainsi que de surveiller les citoyens chinois sur le territoire australien.