Une frappe préventive de Pyongyang sur les USA est-elle réellement envisageable?

La Corée du Nord ne serait pas prête à réaliser la première ses menaces de porter «un coup inimaginable» aux États-Unis, a déclaré le directeur du Centre de recherches coréennes auprès de l'Institut russe de l'Extrême-Orient Alexandre Jebine dans une interview accordée à la chaîne télévisée RT.

«Je ne pense pas que les Nord-Coréens soient prêts à opérer une frappe préventive ou à commencer une action militaire de grande envergure, car ils comprennent très bien où cela les mènera. L'objectif principal de pareilles déclarations est de montrer une fois de plus aux Américains et à leurs alliés dans la région que la Corée du Nord est prête à parer à tout moment à une éventuelle agression», a indiqué l'expert russe.

Selon lui, les déclarations fortes faites par la Corée du Nord et les États-Unis montrent que les parties ne sont pas prêtes à s'assoir à la table des négociations. L'expert a également espéré que la Conférence sur la non-prolifération qui s'ouvre cette semaine à Moscou, permettrait aux participants américains et nord-coréens de trouver des voies pour commencer une négociation. Et ceci d'autant plus que les officiels américains dont le secrétaire d'État Rex Tillerson assurent que les États-Unis et le Président Trump se prononcent le règlement pacifique de la crise.

Auparavant, Pyongyang avait menacé Washington de lui porter un coup «inimaginable» au moment «le plus inattendu».