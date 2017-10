La Malaisie reprend les recherches du vol MH370 disparu

Les autorités malaisiennes ont pris la décision de reprendre les recherches de l'avion de la Malaysia Airlines mystérieusement disparu en 2014. Selon la chaîne de télévision australienne ABC, les recherches seront poursuivies par l'entreprise américaine Ocean Infinity.

«Le gouvernement malaisien a délivré à l'équipe de recherche l'autorisation de discuter des conditions de la coopération avec la société Ocean Infinity», indique la chaîne.

Le gouvernement promet d'annoncer officiellement la reprise des recherches après avoir informé tous les proches des disparus.

© AP Photo/ Joshua Paul MH370 disparu: trois entreprises privées proposent de continuer les recherches

Au mois de janvier la Malaisie, la Chine et l'Australie avaient déclaré interrompre les recherches de l'avion. Trois sociétés, à savoir l'entreprise américaine Ocean Infinity, la compagnie néerlandaise Furgo et une société malaisienne dont le nom n'a pas été communiqué, avaient proposé aux autorités malaisiennes leurs services pour poursuivre les recherches de l'avion du vol MH370 de la Malaysia Airlines.

Il est à noter que l'entreprise américaine Ocean Infinity avait proposé au gouvernement malaisien de continuer les recherches dès le mois d'août dernier.

Le Boeing 777 de la compagnie aérienne malaisienne Malaysia Airlines a disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin, et se serait abîmé dans l'océan Indien. Or, cette disparition est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile.

Aucune trace de l'appareil n'a été trouvée dans la zone de recherches de 120.000 kilomètres carrés déterminée dans le sud de l'océan Indien sur la base d'analyses satellites de la trajectoire possible de l'appareil, après qu'il eut dévié de sa route théorique.

Pour rappel, l'agence nationale australienne pour la recherche (CSIRO) a publié en avril un rapport affirmant que le MH370 se trouvait «le plus probablement» au nord de l'ancienne zone de recherches, dans un secteur d'environ 25.000 kilomètres carrés.