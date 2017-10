Poutine: certains pays sèment le chaos au Proche-Orient, mais une alternative existe

Le Président russe a profité de son discours annuel devant des experts de la Russie et d’anciens dirigeants étrangers réunis par le club de Valdaï à Sotchi (sud) pour fustiger l’absence de volonté de «certains pays» dans la lutte contre le terrorisme.

Au lieu de s'unir dans la lutte antiterroriste, «certains pays» empêchent les efforts déployés en ce sens et cherchent à maintenir un «chaos permanent au Proche-Orient», a déclaré ce jeudi le Président russe Vladimir Poutine s'exprimant dans le cadre du Club annuel Valdaï à Sotchi, dans le sud de la Russie.

«Au lieu d'inverser collectivement la situation, de porter un coup réel au terrorisme, et non pas de feindre de lutter contre ce dernier, certains de nos collègues font tout pour conférer au chaos dans la région un caractère permanent», a indiqué le Président russe.

«Il y en a toujours de ceux qui pensent qu'on peut gérer ce chaos», a poursuivi M.Poutine.

Vladimir Poutine estime qu'il existe pourtant une alternative à ce type de politique et que la Russie est parvenue à le démontrer en Syrie.

«La Russie fait face au terrorisme agissant conjointement avec les autorités légitimes de Syrie et d'autres pays de la région. Elle agit conformément au droit international», a affirmé M.Poutine.

Et d'ajouter: «Beaucoup de contradictions subsistent dans la région, mais nous nous sommes armés de patience et c'est avec patience, de façon très prudente, en calculant chaque pas et chaque mot, que nous travaillons avec tous les participants à ce processus».