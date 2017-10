Poutine: Les sanctions US visent à évincer la Russie du marché européen

«Les nouvelles sanctions adoptées récemment par le Congrès américain ont pour but d'évincer la Russie du marché énergétique européen, alors que l'Europe se voit proposer un gaz naturel liquéfié plus coûteux», a déclaré Vladimir Poutine lors de son discours tenu dans le club de Valdaï à Sotchi.

Il a également rappelé que les apologistes de la mondialisation avaient assuré que la dépendance économique globale constituerait une garantie réelle contre les conflits. Cependant, cela n'aurait pas été le cas, a souligné Poutine.

«Nous pouvons observer que la polique se mêle des relations de marché, bien que certains aient récemment affirmé que cela ne serait pas possible. Maintenant, ceux-ci s'y immiscent eux-mêmes», a-t-il fustigé.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev Comment trouver un langage commun avec Poutine, les conseils du Président finlandais

Poutine a en outre tenu à souligner que «certains ne cachaient pas qu'ils usaient de prétextes politiques pour promouvoir leur propres intérêts commerciaux ».

Le 2 août, le Président américain Donald Trump a signé une loi prévoyant d'élargir les sanctions contre la Russie. Les nouvelles restrictions interdisent, en particulier, aux entreprises américaines et aux particuliers américains d'accorder des prêts aux banques russes pour une période supérieure à 14 jours (auparavant, cette période était de 90 jours). De plus, la période du financement des sociétés russes du secteur du pétrole et du gaz est également limitée.