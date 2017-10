Poutine appelle à dénouer, pas couper, les nœuds en Syrie, en Corée du Nord et en Ukraine

Se prononçant devant des experts de la Russie et anciens dirigeants étrangers réunis par le club de Valdaï à Sotchi, le Président russe Vladimir Poutine a appelé à dénouer, pas couper, les nœuds en Syrie, en Corée du Nord et en Ukraine.

«Toute contradiction doit être résolue de manière civilisée. La Russie se prononce toujours en faveur de cette approche. Nous sommes fermement convaincus que même les nœuds les plus complexes, qu'il s'agisse de la crise syrienne ou libyenne, sur la péninsule coréenne ou en Ukraine, doivent être dénoués et non tranchés», a déclaré Vladimir Poutine.

«Il est certainement nécessaire de résoudre ce problème par le dialogue, de ne pas coincer la Corée du Nord, de ne pas la menacer du recours à la force, de ne pas sombrer dans la grossièreté ou les injures», a déclaré le Président russe se prononçant devant des experts de la Russie et d'anciens dirigeants étrangers réunis par le Club Valdaï à Sotchi.