À Kiev, les radicaux se préparent à prendre d’assaut le Parlement

Les radicaux du groupe nationaliste Secteur droit se préparent prendre dà l'assaut du le bâtiment du Parlement ukrainien si les autorités du pays ne satisfont les demandes des manifestants, écrit le site Strana.ua

Le journal souligne que les militants ont reçu l'ordre «d'être hors de vue et d'enlever leurs chevrons».

« Si le Parlementles députés ne votent pas aujourd'hui les lois, ils ont un ordre de prendre d'assaut le Parlement. L'ambiance est bien tendue », indique la publication.

En outre, les combattants du Secteur droit ont déclaré aux journalistes qu'ils savaient exactement parfaitement que le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov aurait avait ordonné de nettoyer la placer en face de la Rada.

Mercredi après-midi, les forces anti-émeutes ont chargé plusieurs milliers de manifestants qui s'étaient rassemblés dans le centre de Kiev pour exiger la suppression de l'immunité parlementaire, la modification de la législation électorale et la création d'un tribunal anti-corruption. Les heurts ont fait cinq blessés dont deux policiers.

Les manifestants brandissaient les drapeaux des partis nationalistes Svoboda et Corps national (créé sur la base du bataillon nationaliste Azov qui combattait les Ukrainiens de l'Est n'ayant pas accepté le coup d'État de 2014 à Kiev), ainsi que du parti de Mikhaïl Saakachvili, ex-Président géorgien et ex-gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa déchu de la nationalité ukrainienne, et d'autres partis et ONG.

Selon M.Saakachvili, si leurs revendications ne sont pas entendues, les manifestants insisteront pour obtenir la destitution du Président Porochenko. Mardi soir, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre.