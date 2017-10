Poutine voit de plus en plus d’égoïsme du côté des pays occidentaux

© AFP 2017 JUNG Yeon-Je Poutine indique comment résoudre le problème nord-coréen

Même si aujourd'hui les pays occidentaux font part de leur volonté de résoudre les problèmes mondiaux, c'est l'égoïsme grandissant dont ils souffrent qui se manifeste dans leurs actes, d'après Vladimir Poutine

«Des instituts internationaux censés harmoniser les intérêts et définir l'ordre du jour sont exposés à l'érosion. Des accords multilatéraux internationaux, ceux de base et des accords importants bilatéraux sont dévalués», a déclaré le Président russe.

Il a d'ailleurs fait savoir qu'il n'était pas possible de triompher dans le monde actuel au détriment des autres:

«Dans le monde actuel, le triomphe stratégique n'est pas possible au détriment des autres. Une politique similaire, fondée sur un excès de confiance en soi, sur l'égoïsme, sur la prétention à l'exclusivité, n'apportera ni respect, ni véritable grandeur, mais mènera inévitablement au rejet juste et naturel et à la résistance», a-t-il souligné.

Le chef de l'État russe a en outre fait remarquer que par voie de conséquence cette rivalité provoquera la recrudescence des tensions et non de tentatives communes pour «instaurer un ordre mondial stable».