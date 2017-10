«Chapeau bas»: Poutine complimente Sputnik et RT pour travailler «sans peur»

Le Président russe apprécie le travail des médias Sputnik et RT et promet une réponse symétrique si les États-Unis prennent des mesures visant les médias russes.

Lorsque la rédactrice en chef des deux médias Margarita Simonian a rappelé, lors de la réunion de clôture du Club de Discussion Valdaï, la pression à laquelle RT était sujette aux États-Unis, Vladimir Poutine a donné son évaluation du travail de l'agence Sputnik et de la chaîne RT.

«Parfois, je suis étonné par leur courage et leur talent pour relayer des informations avec tant de précision et sans peur. Tout simplement, chapeau bas. Apparemment, c'est la clef du succès de l'activité de RT et de Sputnik.»

En même temps, le Président a promis des mesures symétriques immédiates en réponse aux limitations imposées sur les médias russes à l'étranger, notamment aux États-Unis:

«On ne pense pas à un partenaire faible, on ne lui parle pas, on ne tient pas compte de ses intérêts, donc dans ce cas nous allons agir de façon symétrique et assez rapide», a-t-il assuré. «Aussitôt que nous verrons des démarches concrètes limitant le travail de nos médias, elles seront suivies d'une riposte symétrique.»

Le dirigeant russe a ensuite rappelé que les pays occidentaux eux-mêmes avaient à plusieurs reprises affirmé qu'il était ridicule et non démocratique d'exercer une pression sur les médias travaillant légalement. En revanche, il existe un moyen démocratique, et le seul, de se battre contre ce qui ne plaît pas: ce moyen consiste à exprimer son avis, mais de façon tellement brillante et intelligente que tout le monde y croit.

Selon lui, il est difficile de déterminer ce qui se passe à l'heure actuelle autour des médias russes: «Perplexité, c'est un mot trop faible, ils l'ont décrit sans dessus-dessous», a-t-il résumé.

Le 19 octobre à Sotchi, Vladimir Poutine est intervenu lors la session plénière de clôture de la XIVe réunion annuelle du Club de Discussion Valdaï. Cette session avait pour thème le «Monde du futur: de la confrontation à la harmonie».