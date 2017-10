Financement de la campagne de Sarkozy par Kadhafi: les révélations d'un livre-enquête

Au terme de 6 ans d’enquête sur le financement de la première campagne de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi, des journalistes de Mediapart ont publié ce 18 octobre le livre Avec les compliments du guide. Dans cet ouvrage, ils font la lumière sur les liens qui unissaient Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi.

L'affaire du financement occulte de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par la dictature libyenne du défunt Mouammar Kadhafi a éclaté en 2012. Elle prend aujourd'hui une nouvelle tournure. Fabrice Arfi et Karl Laske, journalistes à Mediapart qui a notamment sorti l'affaire il y a 5 ans, ont publié aujourd'hui un ouvrage intitulé Avec les compliments du guide, censé mettre tous les points sur les i dans cette affaire.

Ayant pu consulter plusieurs documents du dossier d'enquête, les auteurs de l'ouvrage se sont ainsi penchés sur plusieurs points importants de cette retentissante affaire, qui fait même à présent l'objet d'une enquête judiciaire.

Ainsi, Fabrice Arfi et Karl Laske ont évoqué l'audition de 2012 devant la Cour pénale internationale (CPI) de l'ex-chef du renseignement militaire libyen Abdallah Senoussi qui a confirmé qu'il avait lui-même contrôlé le transfert de cinq millions d'euros pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy.

Les carnets de l'ex-Premier ministre libyen Choukri Ghanem, qui a été retrouvé mort noyé dans le Danube en 2012, ont également fait l'objet de l'enquête journalistique et exposent les sommes d'argent qui devaient être versées aux mêmes fins.

Fabrice Arfi et Karl Laske parlent également de Ziad Takieddine, l'homme qui a introduit Nicolas Sarkozy auprès de Mouammar Kadhafi et qui a avoué devant les caméras de Mediapart en 2012 avoir apporté au ministère français de l'Intérieur, fin 2006 et début 2007, trois valises d'argent liquide préparées par le régime libyen qui contenaient un montant total de cinq millions d'euros.

© AFP 2017 Dominique Faget La France doit clarifier sa position en Libye pour éviter une situation ingérable

Enfin, ils ont eu accès à la note des services secrets libyens selon laquelle un montant de 50 millions avait été promis à Nicolas Sarkozy, un document authentifié par la justice française.

Les rumeurs sur le financement de M. Sarkozy par M. Kadhafi remontent au mois de mars 2011. La déclaration a alors été faite par le fils de Kadhafi Saïf al-Islam, selon lequel Nicolas Sarkozy avait reçu de sa famille 50 millions d'euros. Un an plus tard, en mars 2012, le journal Mediapart avait publié un document confirmant ces information. M. Sarkozy a pourtant nié toutes ces accusations.