Les USA se prépareraient au «pas ultime» de la Corée du Nord

La Corée du Nord pourrait acquérir la capacité de lancer une ogive nucléaire vers les États-Unis d'ici «quelques mois», a mis en garde jeudi le directeur de la CIA, Mike Pompeo, cité par le magazine The Washington Examiner.

Ces derniers temps, a-t-il poursuivi, le risque d'un tir de missile nord-coréen vers le territoire américain est monté d'un cran et a tendance à continuer d'augmenter compte tenu de «l'absence de pression internationale sur Pyongyang».

«Il est grand temps de réfléchir à la façon d'entraver le pas ultime», a-t-il relevé.

Il a également ajouté que Donald Trump envisageait de recourir à l'aide des Forces armées afin d'empêcher une frappe. Cependant, il est difficile d'évaluer quand une telle mesure sera indispensable, a-t-il conclu.

Les tensions ne cessent de monter autour de la péninsule coréenne ces derniers mois, durant lesquels Pyongyang a réalisé une série inédite de tests de missiles et procédé à l'essai d'une bombe à hydrogène (bombe H). Washington et Pyongyang procèdent à un échange régulier de menaces et d'intimidations. Donald Trump a menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d'attaque initiale de Pyongyang. Pour sa part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de prendre les mesures les plus cruelles de l'histoire contre l'agression américaine.

Toujours est-il que la situation qui s'est nouée autour de la Corée du Nord doit être résolue par le dialogue, et non par des menaces et des injures envers Pyongyang, a déclaré jeudi le Président russe Vladimir Poutine au cours du discours qu'il a prononcé au Club de Discussion Valdaï réuni à Sotchi.

«Il est certainement nécessaire de résoudre ce problème par le dialogue, de ne pas mettre la Corée du Nord au pied du mur, de ne pas la menacer de recourir à la force, de ne pas sombrer dans la grossièreté ou les injures», a indiqué le Président.