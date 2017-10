Participera ou pas? Poutine raconte une blague sur la présidentielle russe de 2018

Lors de la session plénière de clôture du Club de Discussions Valdaï, l'un de ses participants, le rédacteur en chef du magazine «La Russie dans la politique mondiale», Fédor Loukianov, s'est penché sur les élections présidentielles russes à venir et a mis en avant le rôle que Vladimir Poutine jouait sur la scène internationale.

«Je ne peux pas imaginer comment ils (la communauté internationale, ndlr) vont se débrouiller sans vous. Ainsi, il me semble que vous devriez réfléchir sérieusement avant de prendre une décision. Le monde a besoin de vous», a-t-il souligné en référence aux élections présidentielles de 2018 en Russie.

Et Vladimir Poutine de répondre par une blague: «Un oligarque, qui a fait faillite, dit à sa femme: "Tu sais, il nous faudra vendre notre Mercedes et nous acheter une Lada". — "C'est pas grave". — "Il nous faudra aussi déménager de notre villa dans le quartier bobo de Roublevka et emménager dans notre apart' à Moscou. Mais tu m'aimeras quand même?" — "Je t'aimerai, et tu me manqueras beaucoup". Ainsi, je ne pense pas que je leur manquerai longtemps».

© Sputnik. Grigoriy Sysoev Poutine dresse le portrait du futur Président russe

Le 19 octobre à Sotchi, Vladimir Poutine est intervenu lors la session plénière de clôture de la XIVe réunion annuelle du Club de Discussion Valdaï. Cette session avait pour thème le «Monde du futur: de la confrontation à la harmonie».

La prochaine élection présidentielle russe doit avoir lieu le 18 mars 2018. La présidentielle de 2012 a été remportée par Vladimir Poutine, alors chef du gouvernement, avec plus de 63% des voix.