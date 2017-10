Des scientifiques incitent à ne pas céder sa place aux personnes âgées dans les transports

Si votre sens naturel de la politesse vous pousse à céder votre place aux personnes âgées dans les transports en commun, gardez à l'esprit que votre geste diminue leur espérance de vie et nuit à leur santé déjà fragile. C'est du moins ce que pensent des scientifiques britanniques.

© Sputnik. Igor Zarembo Une compagnie suisse veut autoriser l'euthanasie pour les personnes âgées

En cédant notre place aux personnes âgées dans le métro et les bus , nous nuisons en fait à leur santé, estime une équipe de scientifiques britanniques dirigée par le chirurgien orthopédique Scarlett McNally.

À en croire leur étude, qui porte sur les liens entre l'activité physique et la protection sociale des personnes âgées, ces dernières pourraient rajeunir de dix ans grâce à la pratique régulière d'exercices physiques.

«Nous devons encourager l'activité physique à mesure que les gens vieillissent au lieu de les appeler à se reposer. Réfléchissez bien avant de céder votre place aux personnes âgées dans un bus ou dans un train. Etre debout est un très bon exercice pour elles», indique le membre de l'équipe, le professeur Muir Gray.

Selon Scarlett McNally, même les personnes âgées hospitalisées pour une raison ou pour une autre devraient essayer de trouver du temps pour faire des accroupissements ou des promenades dans les couloirs.

«La plupart des maladies des personnes âgées sont liées non à leur âge, mais à l'absence d'activité. Plus nous faisons de l'exercice, mieux ce sera», a-t-elle souligné.

Scarlett McNally et ses collègues ont également noté que la société devrait changer afin que les personnes d'âge mûr et avancé aient plus de possibilités de pratiquer des loisirs actifs.