Des chars soviétiques et des canons américains pris à Daech en Syrie (vidéo)

La vidéo montre des chars soviétiques T-55 et T-62, des dizaines de lance-roquettes antichar (RPG-27, RPG-29 et un RP-675 tchècoslovaque), des canons sans recul, des lance-flammes Shmel, des mitrailleuses de gros calibre et ainsi de suite.

L'agence SANA, se référant à un chef de l'armée syrienne, annonce que parmi les trophées se trouvent des armes de fabrication israélienne et otanienne, notamment, un obusier américain M198 de calibre 155mm.

Par ailleurs, l'armée a découvert des drones, dont certains de fabrication artisanale, utilisés par les djihadistes de Daech pour larguer des grenades sur les positions de l'armée syrienne.

La ville de Mayadine située dans la province de Deir ez-Zor, a été libérée des djihadistes le 14 octobre. Daech contrôlait la ville depuis juin 2013.