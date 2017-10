Plus de 850 engins explosifs neutralisés par des démineurs russes en 24h à Deir ez-Zor

Les sapeurs russes poursuivent leurs travaux de déminage en Syrie: rien qu’en une seule journée plus de 850 explosifs ont été détruits à Deir ez-Zor et dans ses alentours. Au total 31.997 ont été mis hors d’état de nuire depuis le début du fonctionnement du Centre international de déminage en Syrie.

Les démineurs russes ont ratissé en une seule journée 34 hectares de terrain et ont neutralisé plus de 850 engins explosifs dans la région de Deir ez-Zor, a annoncé vendredi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«En une journée, 34 hectares de terrain et 64 bâtiments ont été contrôlés à Deir ez-Zor et dans ses alentours, 863 engins explosifs ont été détruits», est-il indiqué.

Et de préciser que depuis le début du travail du Centre international de déminage des Forces armées russes en Syrie , 31.997 engins avaient été mis hors d’état de nuire.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans la partie nord de la ville. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été forcé quatre jours plus tard par les unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan. Actuellement, la Russie aide les forces gouvernementales syriennes à chasser les terroristes du reste des territoires qu’ils contrôlent encore dans la ville de Deir ez-Zor et dans le gouvernorat du même nom.