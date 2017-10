Les USA ont «cultivé» le terrorisme en Syrie sans faire «fi de l’emploi d’armes chimiques»

Les États-Unis ont «cultivé» le terrorisme en Syrie et ne reculent devant aucune méthode, pas même le recours aux armes chimiques , a déclaré le sénateur russe Franz Klintsevitch , intervenant à l’antenne d’une chaîne fédérale.

Plus tôt, il a été annoncé que le département d’État américain avait pour la première fois reconnu que les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham, affiliés au groupe terroriste Front al-Nosra, avaient employé des armes chimiques en Syrie.

«Ce n’est pas un secret… ce que font les Américains [en Syrie, ndlr], qui en fait emploient des armes chimiques, qui les financent et dirigent le processus de l’organisation terroriste et de la campagne militaire. Les États-Unis ont cultivé le terrorisme et ne font fi d’aucune méthode, dont l’emploi d’armes chimiques», a déclaré le sénateur.

Et d’ajouter que c’est avec habilité que Washington rejetait la responsabilité sur ses contradicteurs et les discréditait.

«L’essentiel, c’est que les terroristes, soutenus par des services spéciaux aussi puissants que ceux des États-Unis, cèdent en fait le terrain. Les Forces aérospatiales russes accompliront leur tâche, elles l’ont déjà presque accomplie. Il ne reste plus beaucoup à faire», a-t-il conclu.