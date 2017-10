Libération de Raqqa: «théâtre de marionnettes» des USA

L’opération de libération de Raqqa ressemble plus à un théâtre de marionnettes où les Forces démocratiques syriennes (FDS) et Daech sont manipulés par les Américains, a estimé dans un entretien accordé à Sputnik l’expert militaire turc Koray Gürbüz, de l’Université Bilkent à Ankara.

Les États-Unis tentent d'instaurer un nouvel ordre au Proche-Orient, en soutenant dans cet objectif différents groupes terroristes en Syrie, notamment Daech et les milices kurdes YPG, filiale syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a déclaré Koray Gürbüz à Sputnik.

© REUTERS/ Rodi Said Les USA n’auraient pas de stratégie en Syrie après la libération de Raqqa

«À partir de leurs propres intérêts, les Américains soutiennent Daech et les YPG, en leur livrant des armes. […] Bien que les États-Unis nient tout lien direct entre les YPG en Syrie et le Parti des travailleurs du Kurdistan, les faits parlent d'eux-mêmes. Ainsi, le portrait du leader du PKK, Abdullah Öcalan, a été affiché à Raqqa. Toute l'opération de libération de Raqqa ressemble plus à un théâtre de marionnettes, et la dualité de la politique américaine s'y est pleinement manifestée», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que le principal objectif des États-Unis dans la région était de former un corridor kurde à travers l'Irak et la Syrie jusqu'à la Méditerranée, et que la Turquie constituait l'obstacle majeur à la réalisation de ce plan.

«Quoi qu'il en soit, les États-Unis seront finalement déçus par les résultats de leurs agissements dans la région», a conclu M.Gürbüz.