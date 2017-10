Attaque en Égypte: des terroristes «entraînés à l’étranger»

L’attaque contre des policiers que l’Égypte a connue vendredi se distingue de toutes les précédentes du point de vue de la tactique et des armes employées et aurait été menée par des terroristes formés à l’étranger. Face à une telle attaque, la police est insuffisante, l’intervention de l’armée est nécessaire, juge un expert.

L’Égypte a fait face à une attaque terroriste sans précédent, en termes d’envergure et de nombre de victimes, qui a été perpétrée par des terroristes préparés à l’étranger, a annoncé à Sputnik Ahmed Ata, un des principaux experts égyptiens spécialisé sur les groupes extrémistes armés.

«Selon les données de plusieurs sources se recoupant, des extrémistes entraînés à l’étranger, notamment à la frontière syro-turque, auraient perpétré cette attaque», a-t-il indiqué.

Et d’expliquer que les forces de l’ordre avaient été prises dans une embuscade car elles n’avaient pas pu bien évaluer la situation. Or, cette attaque est différente de toutes celles que l’Égypte a connues à ce jour du point de vue de la tactique et des armes employées.

«Ce n’est plus une guérilla, lorsqu’un combattant attaque, […] c’est une opération militaire. Les extrémistes ne sont plus armés que de lance-roquettes, mais aussi de mortiers», a pointé l’expert.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh Égypte: plus de 50 policiers tués dans des affrontements avec des terroristes

Face à une telle attaque, la police n’est plus suffisante, l’implication de l’armée est nécessaire.

Les forces de sécurité, qui traquaient des islamistes, ont été attaquées vendredi en fin de journée sur la route menant à l'oasis de Bahariya, à moins de 200 km au sud-ouest du Caire, selon le ministère de l'Intérieur. D’après les données officielles, le bilan des victimes s’élève à 16 morts, tandis que d’autres sources évoquent 58 victimes.