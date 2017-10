Les FDS s'emparent d'un gisement pétrolier majeur dans la province de Deir ez-Zor

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis, ont annoncé avoir pris dimanche le contrôle d'un gisement pétrolier majeur dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie.

Le gisement d'Al Omar, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Mayadine, sur la rive orientale de l'Euphrate, est l'un des principaux champs pétroliers du pays. Il était tenu par Daech.

Fin septembre, le porte-parole d'une compagnie de gaz syrienne de Deir ez-Zor , Amin al-Hamid a indiqué à Sputnik que plus de 80% des ressources pétrolières de la province étaient sous le contrôle de Daech.

«À ce jour, plus de 80% des ressources pétrolières de Deir-ez-Zor sont contrôlées par Daech. En ce qui concerne les champs de gaz, ils sont pratiquement tous sous le contrôle des terroristes », a déclaré M. al-Hamid.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans sa partie nord. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été brisé quatre jours plus tard par des unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.

Grâce au soutien de l'aviation et de l'artillerie, l'armée est parvenue à reprendre plusieurs hauteurs, mettre hors d'usage des équipements des terroristes de Daech et détruire certaines de leurs positions fortifiées.