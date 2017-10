Les USA ont donné la «marque noire» à Kim Jong-un

Commentant la déclaration du directeur de l’Agence centrale de renseignement américaine (CIA) sur sa réaction en cas de «disparition» de Kim Jong-un, le sénateur russe Alexeï Pouchkov a estimé que les États-Unis avaient ainsi donné au dirigeant nord-coréen une «marque noire», signe augurant la mort dans le monde des pirates.

«La déclaration du chef de la CIA n’a pas d’autre signification: la marque noire a été envoyée à Kim Jong-un. Les dirigeants ne disparaissent pas soudainement. À quel point cette menace est réalisable, là c’est une autre question», a indiqué le sénateur sur son compte Twitter.

Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, наск.угроза осуществима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 octobre 2017

​Mike Pompeo, directeur de la CIA, avait plus tôt indiqué que si Kim Jong-un disparaissait, il n'en parlerait pas, compte tenu de l'histoire de l’agence. Il a en outre indiqué que la CIA allait devenir «encore plus vicieuse».

© AP Photo/ Eugene Hoshiko Le directeur de la CIA évoque sa réaction en cas de «disparition» de Kim Jong-un

Les tensions entre Pyongyang et Washington se sont exacerbées après le lancement par les États-Unis et la Corée du Sud de manœuvres militaires conjointes visant à entraîner les bâtiments de guerre à frapper les sites militaires clés de la Corée du Nord dans l'hypothèse d'une «situation d'urgence» sur la péninsule.

En septembre, la Corée du Nord a annoncé avoir testé avec succès une bombe H qui, selon les évaluations d’experts nippons et sud-coréens, pourrait être 10 fois plus puissante que les bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Il s’agit du sixième test nucléaire mené par Pyongyang.

La Russie et la Chine ont proposé à la Corée du Nord de décréter un moratoire sur les tests nucléaires et les tests de missiles, appelant parallèlement les États-Unis et la Corée du Sud à s’abstenir de toute manœuvre militaire dans la région et ce au nom de la stabilisation sur la péninsule. Washington a laissé cette initiative sans suite.