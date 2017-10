Un Palestinien arrêté pour avoir souhaité la bonne journée à tout le monde

Parfois, le chemin de la prison est pavé de bonnes intentions. Du moins, c’est le cas pour ce Palestinien qui a été mis derrière les barreaux pour avoir souhaité une bonne journée via Facebook.

Des policiers israéliens ont écroué un Palestinien ayant mal traduit son message de bonne journée sur Facebook, a annoncé le quotidien israélien Haaretz.

Sur un traducteur automatique les policiers ont lu «attaquez-les».

D'autant plus que l'homme qui travaillait dans une colonie israélienne de Cisjordanie avait accompagné sa publication d'une photo prise sur fond d'un bulldozer.

«De tels engins ont plusieurs fois été les instruments d'attaques terroristes par le passé. L'homme a été soupçonné de vouloir mener une telle attaque et a été arrêté. Au cours de l'interrogatoire, les policiers ont compris leur erreur et ont relâché l'homme quelques heures plus tard», indique le journal, ajoutant qu'une fois remis en liberté, le Palestinien a supprimé sa publication.