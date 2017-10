Philippines: fin du règne de 5 mois des terroristes à Marawi

Le ministère philippin de la Défense a déclaré que la bataille contre les terroristes de Maute dans la ville philippine de Marawi est terminée.

«Nous annonçons la fin de toutes les opérations de combat à Marawi», a dit le ministre philippin de la Défense, Delfin Lorenzana, ajoutant que le siège de Marawi par le groupe Maute a duré 154 jours.

M. Lorenzana a également souligné que le gouvernement avait totalement repris le contrôle de la ville. Tous les otages que retenaient des terroristes ont été libérés.

© REUTERS/ Jorge Silva Le chef islamiste le plus recherché par le FBI tué dans les Philippines

La semaine dernière, le Président philippin Rodrigo Duterte s'est félicité de la reprise de Marawi aux djihadistes par l'armée philippine. Cependant, l'opération antiterroriste était toujours en cours car plus de 20 otages étaient encore retenus par les djihadistes.

En mai, Rodrigo Duterte avait décrété la loi martiale dans la province méridionale de Mindanao suite aux affrontements entre l'armée et des djihadistes. Il avait alors fait savoir que la loi martiale pourrait durer un an. Une véritable bataille avait été engagée à Marawi, attaquée par quelque 500 combattants du groupe djihadiste Maute opérant aux Philippines et se désignant également sous le nom d'État islamique de Lanao.

Dans les combats menés contre les islamistes depuis mai, les forces gouvernementales ont perdu plus de 160 militaires, tandis que plus de 1.700 autres ont été blessés. L'armée fait état de quelque 900 djihadistes tués.