Le FSB arrête un Ukrainien armé jusqu’aux dents à la frontière russe

Un Ukrainien a commencé une fusillade avec les gardes-frontière russes dans une tentative de franchir illégalement la frontière. Au cours de son interpellation, les agents du FSB ont saisi un arsenal composé d’armes légères et de grenades.

Un Ukrainien a été arrêté lundi par les agents du FSB suite à une tentative de franchir illégalement la frontière russo-ukrainienne, puis pour avoir tiré sur les gardes-frontière russes.

«Des employés des gardes-frontières du FSB dans la région de Koursk ont arrêté un citoyen ukrainien de 31 ans qui avait illégalement franchi la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Lors de son interpellation, il a tenté de tirer [sur les gardes-frontière] et tenté de se cacher sur le territoire ukrainien. Au cours de la fusillade qui a suivi, il a reçu des blessures par balle de moyenne gravité», indique le rapport.

Les responsables russes ont noté que l'arsenal du mis en cause se composait de deux pistolets et de cinq grenades à main. En outre, l'Ukrainien avait 50 cartouches de calibre 5,45 mm et 26 ampoules avec une substance liquide de couleur grise, a précisé le FSB, ajoutant que ce liquide était sans doute du mercure.