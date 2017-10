Quelle UE serait au «goût» de la Russie? Le Kremlin répond

La Russie souhaite que l'Union européenne soit un partenaire uni, fort, prévisible et amical, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avant d’ajouter que les référendums d’autonomie en Lombardie et en Vénétie étaient l’affaire intérieure de l’Italie.

Commentant les référendums d'autonomie des régions italiennes de Vénétie et de Lombardie qui se sont tenus la veille, le porte-parole a souligné que «c'était une affaire interne» de l'Italie, tout comme le référendum en Catalogne ne concerne que l'Espagne. «La Russie n'a aucune intention de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays avec lesquels nous avons des relations très bonnes et avancées», a-t-il conclu.

Les régions italiennes de la Vénétie et de la Lombardie ont voté dimanche 22 octobre, à une majorité absolue, en faveur d'une plus grande autonomie. Le taux de participation se serait respectivement chiffré à environ 40% et à plus de 57%. ​Selon des chiffres quasi définitifs, les électeurs ont voté à 95% en faveur du oui en Lombardie et à 98% en Vénétie. Les référendums sont consultatifs et n'entraînent pas de conséquences juridiques directes.