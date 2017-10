Et si le parlement catalan déclarait l’indépendance «en cachette»?...

Le parlement catalan a fixé pour jeudi, le 26 octobre, une réunion destinée à débattre des actions de la Catalogne face au plan du pouvoir central espagnol de prendre le contrôle de la communauté autonome. En cela, la session serait probablement une occasion pour les autorités catalanes de tenir «en cachette» un vote afin de déclarer l'indépendance, affirme Associated Press ( AP ).

Le dirigeant catalan Carles Puigdemont a demandé au parlement de préparer et de mettre au vote une possible riposte aux intentions de Madrid de s'accaparer le pouvoir. Comme l'explique la chaîne Fox News, des indépendantistes catalans ont appelé à se dresser contre une tentative sans précédent du gouvernement espagnol d'appliquer l'article 155 de la Constitution, qui permet de priver la Catalogne de son autonomie.

M.Puidgemont a qualifié cette tentative d'«attaque la plus horrible contre les institutions et les habitants de la Catalogne après les décrets du dictateur Francisco Franco, qui a aboli la Généralité de Catalogne».

Le bras de fer entre Madrid et l'exécutif catalan dure depuis des semaines. Un référendum d'autodétermination de la Catalogne, jugé illégal par le Tribunal constitutionnel d'Espagne, a été tenu le 1er octobre et s'est soldé par une très large majorité de votants en faveur de l'indépendance, même si le taux de participation n'a été que de l'ordre d'un peu plus de 40%.

Suite à la décision du gouvernement espagnol d'appliquer l'article 155 de la Constitution pour destituer l'exécutif catalan, la Généralité de Catalogne prévoit de déclarer l'indépendance de la région lundi 23 octobre, selon le journal El Confidencial. Concrètement, le Président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a annoncé, en vertu de l'article en question, le limogeage du gouvernement régional de Catalogne et a dit souhaiter la tenue aussi vite que possible d'élections régionales anticipées.