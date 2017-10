Des Sukhoi Superjet 100 et MC-21 bientôt livrés par la Russie au Mexique

La livraison de huit avions russes SSJ-100 à la compagnie aérienne mexicaine Interjet sera terminée avant la fin de l’année en cours, tandis qu’à partir de 2021, Moscou pourrait commencer à livrer au Mexique le moyen-courrier dernier cri MC-21, a rapporté aux journalistes le ministre russe de l’Industrie et du Commerce, Denis Mantourov.

Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, a commenté les livraisons au Mexique d'avions russes.

«Nous livrerons encore huit avions d'ici la fin de l'année et nous compterons également sur le début des livraisons de MC-21. […] Actuellement, l'avion [MC-21] est en période d'essai, nous serons prêts à le fournir sur le marché mexicain à partir de 2021», a-t-il déclaré lors de son discours à la réunion d'affaires «Le dialogue commercial et industriel entre la Russie et le Mexique» qui s'est déroulé à Mexico.

Dimanche, le président de la compagnie aérienne mexicaine Interjet , Miguel Aleman Magnani, a confirmé son intérêt pour l'acquisition du moyen-courrier dernier cri MC-21.

Le MC-21 est un nouvel avion civil russe dont la production en série devrait débuter en 2018. À ce jour, des contrats sur la livraison de 175 appareils de ce type ont été conclus.

La société Interjet est pour l'instant un des plus grands exploitants d'avions Sukhoi Superjet 100 effectuant des vols depuis 2013 et possédant déjà un contrat pour 30 avions de ce type. 22 avions ont déjà été livrés à cette compagnie mexicaine.