La France donne son appréciation du nouvel ambassadeur russe

La décision russe de confier à Alexeï Mechkov la mission d’ambassadeur en France correspond à la tradition des relations diplomatiques entre Moscou et Paris, d’après la diplomatie française.

Alexeï Mechkov, ancien vice-ministre russe des Affaires étrangères nommé lundi au poste d’ambassadeur de Russie en France, est un diplomate expérimenté, a déclaré mardi le ministère français des Affaires étrangères.

«Il est de tradition entre nos deux pays, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité et qui entretiennent des relations denses dans tous les domaines, de nommer des diplomates expérimentés à la tête de nos ambassades respectives à Moscou et à Paris», a indiqué la porte-parole du ministère français, Agnès Romatet-Espagne.

Le Président Poutine a nommé lundi M.Mechkov, 58 ans, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en France et à Monaco. Ces deux responsabilités étaient jusqu’ici occupées par Alexandre Orlov, nommé ambassadeur en France en 2008.

© Sputnik. Alexandre Natrouskine Poutine nomme Mechkov comme nouvel ambassadeur de Russie en France

La nomination d'Alexeï Mechkov était prévue de longue date. Fin août, Emmanuel Macron a considéré comme «un signal important» la prochaine arrivée de M.Mechkov, «un diplomate de ce niveau très exceptionnel», à Paris.

Diplomate remarquable, M.Mechkov est devenu largement connu en France pour avoir convoqué l'ambassadeur de France, Claude Blanchemaison, en octobre 2002 après avoir appris que la France avait ouvertement permis à Paris, au théâtre de la Colline, une conférence des islamistes tchétchènes quelques jours auparavant.

Le nouvel ambassadeur de Russie en France est, entre autres, connu pour avoir beaucoup parlé de l'importance du dialogue Paris-Moscou en dépit des difficultés, dont les sanctions antirusses.

Alexeï Mechkov était vice-ministre russe des Affaires étrangères depuis décembre 2012. Il avait aussi été ambassadeur russe en Italie et représentant russe à Saint-Marin et à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.