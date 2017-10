Halloween et Trump? Le New Yorker a trouvé un lien

La veille d’Halloween, l’hebdomadaire New Yorker lancera un numéro avec en couverture une caricature de Donald Trump sortant d’une forêt et déguisé en clown maléfique. Carter Goodrich, auteur du dessin, a raconté ce qu’il pensait du Président américain.

L'auteur de la caricature du chef d'État américain qui apparaîtra sur la couverture du New Yorker en fin de mois, Carter Goodrich, a qualifié Donald Trump de «cauchemar d'ampleur nationale» et de «clown maléfique», lors d'une interview accordée à cet hebdomadaire américain.

«Toute ma vie est perturbée», a déclaré le caricaturiste.

«Je suis toujours aussi abasourdi qu'il y a un an durant la nuit des élections. On m'a demandé de travailler sur des films le concernant. Je ne peux pas. La plupart des satires s'avèrent éclairer ce qui me semble être une situation désastreuse. Il est déjà un méchant de bande dessinée, infantile et étrange», a commenté M.Goodrich.

Le nouveau numéro du magazine New Yorker sortira le 30 octobre, la veille d'Halloween. Des médias comparent la caricature de Trump au personnage principal du film Ça (en anglais: It), le clown Pennywise (Bob Gray).

En août, après des protestations d'extrême droite à Charlottesville, le New Yorker avait dessiné Donald Trump dans un bateau en train de souffler sur une voile rappelant une capuche blanche d'un membre de l'organisation Ku Klux Klan.

New Yorker depicts Trump setting sail with the KKK

Le journal allemand Der Spiegel avait aussi publié une caricature similaire de Donald Trump.

New Cover of DER SPIEGEL magazine

