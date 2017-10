Les investisseurs russes prêteront main forte au tourisme en Syrie

Le ministre syrien du tourisme, Bashar al Yaziji, a commenté au micro de Sputnik les perspectives de développement du tourisme en Syrie qui sera rendu possible grâce aux investisseurs russes dans le cadre des coopérations avec Moscou dans le domaine des investissements et de la popularisation de cet itinéraire touristique auprès du peuple russe.

«Avec les investisseurs russes, nous voulons commencer à investir dans les régions qui sont déjà stables et sans danger. […] Il faut créer au plus vite une coopération avec les établissements touristiques et commencer le travail sur Internet pour monter la vraie Syrie», a annoncé le ministre, soulignant que jusqu'à la fin de l'année de nombreux hôtels, y compris classés cinq étoiles, vont ouvrir leurs portes.

Le ministre a également indiqué que la visite de la délégation russe au moment de la restauration de la Syrie était particulièrement importante car elle a permis, notamment, de discuter de propositions concrètes pour les investissements ainsi que des possibilités de le faire du point de vue financier et législatif.

De son côté, le chef de la délégation russe, l'homme d'affaires Konstantin Malofeev, a confirmé à Sputnik «sa volonté de renforcer la coopération avec la Syrie et de faire tout son possible pour développer son secteur économique».

Selon lui, les membres de la délégation sont intéressés par le développement des relations économiques avec la Syrie dans tous les domaines, que ce soit le tourisme ou bien le secteur pétrolier.

«Il y a une très grande volonté d'investir en Syrie, qui possède des terres fécondes et une côte maritime magnifique», a-t-il conclu.

À l'heure actuelle, les djihadistes ont été chassés de 503.223 kilomètres carrés du territoire syrien, et 998 villes et localités ont été libérées. Selon Sergueï Choïgou , les terroristes de Daech contrôlent actuellement moins de 5% du territoire syrien tandis que lorsque les Forces aérospatiales russes ont commencé leur opération antiterroriste en Syrie, plus de 70% du pays se trouvait sous l'emprise des terroristes.

Moscou prend part à la lutte contre les terroristes en Syrie depuis l'automne 2015.