Pyongyang filmée à 360 degrés depuis les airs, une première mondiale

Il y a deux ans, Aram Pan était devenu le premier étranger à avoir réalisé des prises de vue aériennes de Pyongyang. Le mois dernier, ce photographe de Singapour a eu l'occasion de tourner, avec l'accord des autorités, des images à 360 degrés de la capitale nord-coréenne.

La vidéo donne un aperçu inédit de la capitale nord-coréenne qui compte 2,5 millions d'habitants. Le photographe affirme avoir eu toute liberté pour filmer et photographier, en dehors des personnels et sites militaires. Il reconnaît cependant n'avoir pu garder que 90% de ce qu'il a filmé et photographié.

Interviewé par le site NK News, le photographe affirme qu'il n'a pas été rémunéré par les autorités nord-coréennes et explique par son attitude bienveillante la liberté qu'elles lui ont laissée pour filmer la capitale.

«C'est peut-être parce que je ne les vois pas comme des gens terrifiants, l'image qu'a la plupart du monde, et qu'ils le sentent», indique Aram Pan.