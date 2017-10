La Russie dissipe les rumeurs entourant le nouveau FGFA russo-indien

La conception de l'avion russo-indien de cinquième génération FGFA avance comme prévu, a annoncé ce mardi le service de presse de Rosoboronexport, l'agence russe chargée des exportations du complexe militaro-industriel.

© Photo. Russian Defense Ministry L’Inde approuve la création de l'avion de 5e génération conjointement avec la Russie

Commentant les informations selon lesquelles le nouvel avion ne conviendrait pas aux militaires indiens, Rosoboronexport a fait remarquer que le projet commun était réalisé en conformité avec les étapes prévues et selon le calendrier établi.

Le journal américain Defense News avait précédemment affirmé disposer d'un compte rendu des forces aériennes indiennes où celles-ci constateraient que l'appareil russo-indien n'est pas conforme aux exigences sur plusieurs points. Ainsi, il serait trop visible aux radars, tandis que son moteur ne serait pas de construction modulaire, ce qui signifierait un prix élevé et des opérations de maintenance compliquées. Finalement, les militaires auraient recommandé au gouvernement de se retirer de l'accord sur le chasseur de cinquième génération.

L'accord sur la conception du Fifth Generation Fighter Aircraft, abrégé FGFA , a été signé en 2007. L'avion est mis au point sur la base du nouvel appareil russe Soukhoi Su-57, mais celui-ci doit être adapté aux exigences de l'armée de l'air indienne. Ainsi, les équipements de bord seront en partie de fabrication indienne.

Le Su-57, connu en Inde sous le nom de FGFA, est un chasseur polyvalent russe de cinquième génération. L'emploi de matériaux composites et de technologies innovantes, ainsi que la configuration aérodynamique de l'avion, lui assurent une signature radar, optique et infrarouge des plus faibles.