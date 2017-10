Le Kurdistan irakien prêt à «geler les résultats» du référendum d’indépendance

Le gouvernement régional du Kurdistan irakien a publié une déclaration sur son site, se disant prêt à geler les résultats du référendum d'indépendance, ce qui est considéré par Bagdad comme préalable à tout dialogue.

«Pour remplir nos engagements devant le peuple du Kurdistan et d'Irak, nous proposons ce qui suit au gouvernement irakien et à l'opinion publique mondiale et irakienne: 1) le cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de toutes les opérations militaires au Kurdistan, 2) le gel des résultats du référendum organisé au Kurdistan irakien, 3) le début d'un dialogue ouvert entre le gouvernement régional du Kurdistan et le gouvernement fédéral d'Irak sur la base de la Constitution», indique la déclaration.

Selon l'autonomie kurde, le conflit entre les troupes irakiennes et les unités kurdes des Peshmerga entamé le 16 octobre «a causé du tort aux deux parties et pourrait conduire à une effusion de sang sans fin». Erbil estime également qu'aucune partie ne remportera la victoire et que l'Irak sombrera dans «les troubles et le chaos».

Le conflit entre Bagdad et le Kurdistan irakien s'est aggravé après la tenue, le 25 septembre, du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien organisé sans l'accord de Bagdad. À la mi-octobre, ce dernier a entamé une opération militaire afin de reprendre le contrôle des territoires occupés par les Peshmergas kurdes.