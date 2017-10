Comment l’armée russe organise la réinstallation des réfugiés en Syrie

Des milliers de Syriens ont été contraints de quitter leur maison et de s'installer dans des camps de réfugiés en raison de la guerre. Toutefois, depuis le début de l'opération des Forces aérospatiales russes en Syrie, le territoire contrôlé par les terroristes dans la région a diminué considérablement, passant de 70% à 5%, et les réfugiés syriens peuvent enfin rentrer chez eux.

«Le Centre pour la réconciliation des parties en conflit d'Alep a organisé, avec les autorités syriennes, la réinstallation de 70 réfugiés de la ville de Manbij à la ville de Maskana. Nous avons également assuré le passage en toute sécurité du convoi de réfugiés dans leur foyer», a-t-il expliqué.

© REUTERS/ Muzaffar Salman Alep en paix, 25 000 chrétiens réintègrent leurs foyers

Le processus de retour des réfugiés est divisé en plusieurs étapes, ce qui permet de réinstaller presque tous les grands camps en Syrie. En septembre notamment, les militaires russes ont organisé la réinstallation d'un des plus grands centres d'hébergement temporaire d'environ 20.000 personnes situé sur le territoire d'un stade de Lattaquié.

Après la libération d'une région occupée par les terroristes, les sapeurs syriens, soutenus par les spécialistes russes, neutralisent les engins explosifs laissés dans les localités. Puis, avec l'aide des autorités syriennes, les représentants du Centre contactent les familles qui ont été contraintes de quitter leur maison et coordonnent la restauration des maisons détruites et des infrastructures. Après cela, ils assurent le passage en toute sécurité des réfugiés vers leur résidence permanente. L'armée russe envoie également des convois humanitaires aux villes et villages syriens de nouveau peuplés et contrôle le régime du cessez-le-feu.

Selon l'Onu, près d'un demi-million de réfugiés ont déjà regagné leur foyer dans différentes régions syriennes. Le processus est coordonné par le gouvernement et le Centre russe. L'armée russe fournit non seulement de la nourriture et des médicaments dans les zones libérées, mais aide également à restaurer les infrastructures. Notons que la Russie est le seul pays qui fournit une assistance à la Syrie en matière de déminage et d'assistance médicale aux résidents des localités libérées.

Le Centre pour la réconciliation des parties en conflit prévoit d'étendre prochainement les activités humanitaires en Syrie. Plus de 4.000 tonnes de matériaux de construction russes ont été livrées à Tartous, ainsi que des équipements de construction. Tout cela sera acheminé dans les zones les plus touchées par les activités terroristes.