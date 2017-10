Archive diplomatique russe: Moscou accuse Washington de violer le droit international

Selon le vice-chef de la diplomatie russe, Moscou se réserve le droit de répliquer aux démarches US à l'encontre de l'archive de son consulat général à San Francisco.

Drapeaux retirés des missions diplomatiques à San-Francisco: l'ambassade russe proteste

Les démarches américaines visant la propriété diplomatique russe constituent une violation des normes internationales, a déclaré mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

«Ils nous ont remis le drapeau et l'archive consulaire, mais tout cela était accompagné de démarches absolument inacceptables. Il s'agit de violations grossières de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et de la convention consulaire bilatérale», a indiqué M.Riabkov aux journalistes.

Auparavant, l'ambassade russe à Washington a annoncé que la partie américaine lui avait remis l'archive du consulat général à San Francisco mais n'avait pas permis aux diplomates russes d'accéder dans le bâtiment pour évacuer les documents en violation des normes internationales.

Le consulat général russe à San Francisco et les représentations commerciales à Washington et New York avaient été fermés début septembre sur demande des autorités américaines.

Selon le vice-chef de la diplomatie russe, Moscou a prévenu Washington qu'elle pourrait opposer une riposte aux démarches provocatrices à l'égard de ses objets diplomatiques aux États-Unis.