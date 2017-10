Chars brûlés et bunkers souterrains de Daech: images d'un village syrien libéré (vidéo)

Des chars brûlés, des maisons détruites, des bunkers souterrains de Daech et des tracts appelant la population syrienne à «casser la télé» et «partir combattre»: telles sont les images filmées par un journaliste de la chaîne de télévision russe Zvezda dans un village syrien de la province de Deir ez-Zor, libéré des djihadistes.

Dans ce village, les terroristes de Daech ont opposé une résistance farouche, comprenant bien que leurs jours étaient désormais comptés sur ce territoire. Néanmoins, leur défensive a été rompue sous la pression de l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe. Comme l'indique Zvezda, les terroristes ont perdu quelques chars et ont été éliminés.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans sa partie nord. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été brisé quatre jours plus tard par des unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.

Grâce au soutien de l'aviation et de l'artillerie, l'armée est parvenue à reprendre plusieurs hauteurs, mettre hors d'usage des équipements des terroristes de Daech et détruire certaines de leurs positions fortifiées.