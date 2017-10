«Il ne tiendra pas longtemps»: Saakachvili a passé une nuit sous une tente à Kiev

Mikhaïl Saakachvili a passé une nuit dans une tente en face du siège du parlement à Kiev, ce qui n'est pas passé inaperçu. Le politologue géorgien, Alexandre Tchatchia, chef du Centre des problèmes de la mondialisation, a commenté la nouvelle sur RT.

«Commencer dans une tente pour prouver son appartenance au peuple, c'est bien dans son style. Il est vrai que ça lui réussit mal, parce que c'est un inconditionnel du confort qui aime bien manger et bien dormir. Il ne tiendra pas longtemps dans une tente. C'est un acte d'autopromotion qui vise à prouver sa proximité avec les manifestants», a-t-il indiqué.

Son objectif est sûrement de susciter des troubles en Ukraine, a-t-il ajouté.

«Je suis fermement convaincu, je parierai même, que Mikhaïl Saakachvili n'osera jamais contrarier ses patrons américains et qu'il a surgi en Ukraine grâce au soutien des Américains, soit en vue de changer le pouvoir, soit, ce qui me semble bien plus probable, pour provoquer le chaos en Ukraine», a fait remarquer Alexandre Tchatchia.

Selon des informations parues précédemment, Mikhaïl Saakachvili, chef du Mouvement des forces nouvelles, a passé la nuit dans une tente installée en face du siège du parlement ukrainien dans le centre-ville de Kiev et a promis de donner plus tard une conférence consacrée à «la percée du blocus des informations».

Près de 5.000 Ukrainiens, menés notamment par l'ex-Président géorgien et ex-gouverneur de la région d'Odessa Mikhaïl Saakachvili, manifestent devant le parlement à Kiev pour exiger la suppression de l'immunité parlementaire, la modification de la législation électorale et la création d'un tribunal anti-corruption. Les affrontements entre les manifestants et la police ont fait au moins 10 blessés.

Auparavant, l'ancien Président géorgien et ex-gouverneur de la région d'Odessa, Mikhaïl Saakachvili, avait annoncé un rassemblement intitulé «Maïdan reform» devant la Rada suprême. Il a déclaré que cette initiative serait consacrée à la discussion du «scénario de la victoire sur les oligarques en Ukraine».