Un 3e porte-avions US dans le Pacifique à la veille d’une visite de Trump en Asie

A la veille d’une visite de Donald Trump au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines, la Marine américaine a envoyé un troisième porte-avions dans l’ouest du Pacifique pour «garantir la sécurité en mer et dans les ports».

Les États-Unis ont envoyé le porte-avions USS Theodore Roosevelt (classe Nimitz) et quatre autres navires dans la partie ouest du Pacifique en prévision du périple asiatique du Président américain Donald Trump prévu pour novembre, a annoncé mardi la chaîne de télévision américaine Fox News.

© AFP 2017 Ed Jones Prochaine tournée de Trump en Asie: éventuelle visite de la zone coréenne démilitarisée?

La Marine américaine a annoncé que l’USS Theodore Roosevelt et un groupe aéronaval comprenant le croiseur lance-missile USS Bunker Hill et les destroyers USS Halsey, USS Preble et USS Sampson étaient «entrés le 23 octobre dans la zone d’activités opérationnelles de la Septième Flotte des États-Unis ».

La mission des navires est de «garantir la sécurité en mer et pendant les escales, dans le cadre de la présence de la Marine américaine dans la région Asie-Pacifique».

L’USS Theodore Roosevelt, qui a quitté sa base navale à San Diego le 6 octobre dernier, «est prêt à réaliser n’importe quelle mission, de l’aide humanitaire à une opération militaire. Quand le porte-avion part en mission, nous devons être prêts à tout», a précisé Carlos Sardiello, capitaine de vaisseau de l’USS Theodore Roosevelt.

Trois porte-avions sont désormais déployés dans la zone d’activités de la Septième flotte des États-Unis.

Donald Trump se rendra au Japon, en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines dans le cadre d’un périple programmé entre les 3 et 14 novembre. Selon la Maison-Blanche, M.Trump effectuera notamment des visites d’État en Chine et en Corée du Sud.