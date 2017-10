La Suisse signe un accord pour des services de médiateur entre l’Arabie saoudite et l’Iran

La Suisse représentera les intérêts de l’Iran en Arabie saoudite et ceux de l’Arabie saoudite en Iran. Selon le gouvernement suisse, des accords respectifs ont été signés avec les ambassades suisses dans les capitales de ces pays.

© AP Photo/ Hasan Jamali «Les grands changements qui se dessinent vont se refléter sur tout le monde musulman»

Les ambassades suisses à Riyad et Téhéran ont signé des accords pour la représentation des intérêts iraniens en Arabie saoudite et ceux saoudiens en Iran, annonce le département fédéral suisse des Affaires étrangères.

Suite à la rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite en 2016, la Suisse a convenu avec ces pays d'assumer un mandat de puissance protectrice, conformément à sa politique traditionnelle de bons offices.

Les négociations sur cette question ont commencé en février 2016.

«La Suisse bénéficie d'une longue tradition en matière de représentation d'intérêts étrangers. Lorsque deux États rompent leurs relations diplomatiques, la Suisse assume s'ils le souhaitent une partie de leurs tâches diplomatiques et/ou consulaires», déclare la diplomatie suisse.

Riyad et Téhéran ont interrompu leurs relations diplomatiques, après l'exécution du prêcheur chiite Nimr Baqr al-Nimr et ses partisans en Arabie saoudite et le saccage qui suivit de l'ambassade saoudienne à Téhéran en janvier 2016.