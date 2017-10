Les USA se préparent-ils à une guerre contre la Russie?

Washington se préparerait à un conflit en Europe de l'Est, suppose Newsweek après analyse des démarches du Pentagone. En fait, une importante unité expéditionnaire des Marines est en train de se former, et deux nouvelles unités militaires de l’Otan devraient être implantées en Europe.

Le Corps des Marines des États-Unis envisage sérieusement la perspective d'un conflit avec la Russie en Europe de l'Est et accorde davantage de ressources au quartier général de la Force expéditionnaire des marines, relate le Newsweek citant le Military Times.

© AP Photo/ Ted S. Warren Nouvelle bombe nucléaire américaine: qui est menacé?

La force expéditionnaire des marines (MEF) peut compter jusqu'à 25.000 marines, ce qui en fait la plus grande unité de combat marine, souligne l'article. Au cours des dernières années, les Marines ont montré leurs capacités au combat en participants aux conflits dans lesquels les États-Unis se sont engagés. Mais là, il s'agirait d'unités plus petites, tels qu'un détachement ou une brigade expéditionnaire. Alors que les tensions ont monté avec la Russie, les marines ont jugé nécessaire de former une force beaucoup plus importante.

«Le commandement du MEF devra être prêt à soutenir un effort de guerre en Europe», a déclaré le lieutenant-général Robert Hedelund, commandant général de la II Marine Expeditionary Force, basée en Caroline du Nord.

Selon l'expert militaire russe Igor Korottchenko, l'élargissement du contingent de l'Otan déployé en Europe, et notamment la création de deux nouvelles unités, pourrait signifier que l'Alliance se prépare à une guerre à pleine échelle.

D'après une information diffusée récemment par le Wall Street Journal, l'Otan devrait en effet approuver sous peu la création de deux unités militaires afin de renforcer les pays faibles en cas d'éventuel conflit avec la Russie.