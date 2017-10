Une note de protestation remise à l’ambassade des États-Unis à Moscou

Le ministère russe des Affaires Etrangères a remis une note de protestation à l’ambassade des États-Unis à Moscou concernant les actions entreprises dans les archives de sa mission diplomatique à San Francisco. Selon la partie russe, des documents ont été examinés et déplacés sans le consentement des diplomates russes.

© AFP 2017 Josh Edelson Archive diplomatique russe: Moscou accuse Washington de violer le droit international

Le ministère russe des Affaires étrangères a remis une note de protestation à l'ambassade américaine à Moscou relative à la consultation des archives du consulat général russe à San Francisco par des fonctionnaires américains, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova , lors du briefing au ministère.

Selon l'ambassade russe à Washington, les autorités américaines ne l'ont pas autorisée à récupérer elle-même les archives du consulat général à San Francisco fermé depuis septembre puis les lui ont transmises, le tout en violation des normes internationales.

«Certaines archives du consulat général ont été examinées sans le consentement de la partie russe. Elles ont été emballées et déplacées par une entreprise de transport privée. Bien sûr, la note de protestation contre toutes ses actions a été envoyée. Elle a été transmise à l'ambassade des États-Unis, nos déclarations ont été doublées à Washington», a déclaré Mme.Zakharova.

Le consulat général russe à San Francisco et les représentations commerciales à Washington et New York avaient été fermés début septembre sur demande des autorités américaines.

Selon le vice-chef de la diplomatie russe, Sergueï Riabkov, Moscou a prévenu Washington qu'elle pourrait riposter aux démarches provocatrices à l'égard de ses bâtiments diplomatiques aux États-Unis.